Він стверджує, що внаслідок нещодавньої атаки по об'єкту у Чечні загинули українські полонені.

Очільник російського регіону Чечня Рамзан Кадиров заявив, що країна-агресор використовує українських військовополонених для прикриття своїх стратегічних об'єктів. Зокрема, це стосується центру військової підготовки в місті Гудермесі - так званого "університету спецназу імені Володимира Путіна".

"Як і говорив раніше, внаслідок атаки жертв з нашого боку немає. Але! Вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об’єкті в республіці утримуються до 10 українських полонених, у тому числі на території РУС ("Російського університету спецназу" – УНІАН)", – написав він у Telegram

За словами Кадирова, він також наказав своїм командирам не брати українців на передовій, а тільки знищувати.

Відео дня

Удар по "університету" спецназу в Чечні

Як повідомляв УНІАН, безпілотники вперше атакували територію Чечні. Під удар потрапив Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна в Гудермесі.

Українські видання NV і Kyiv Post, посилаючись на джерела у спецслужбах, стверджують, що БПЛА могли запустити з Дагестану.

"Ті розбірки, що були у Москві нещодавно, у бізнес-центрі тощо. Вони всі між собою пов'язані", - сказав співрозмовник.

Згодом Кадиров, коментуючи інцидент, пригрозив "відплатою" винним в ударі.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що це було своєрідне привітання для "кадирівців".

"Насправді "кадирівці" роблять чимало воєнних злочинів як на території Курщини, так і на території України. Зокрема, ці злочини повʼязані із взяттям у полон українських військових. Є дуже багато фактів", – розповів він

Вас також можуть зацікавити новини: