Зазначається, що "кадирівці" скоюють чимало воєнних злочинів як на території Курщини, так і на території України

Удар по університету спецназу в Чечні – це своєрідне привітання для "кадирівців". Таку заяву зробив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Насправді "кадирівці" роблять чимало воєнних злочинів як на території Курщини, так і на території України. Зокрема, ці злочини повʼязані із взяттям у полон українських військових. Є дуже багато фактів", – розповів він у коментарі "РБК-Україна".

За словами Коваленка, удар по університету – це "привітання" для "кадирівців", щоб вони не забували, що війна може бути безпосередньо в них удома.

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"Тому в даному випадку це, зокрема, символічний знак. І Кадиров має озиратися навіть там, де він безпосередньо вважає себе князьком, у Чечні", – додав він.

Удар по університету спецназу в Чечні

29 жовтня невідомі безпілотники вперше атакували територію Чечні. Під ударом опинився Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна в Гудермесі. Про це розповів глава республіки Рамзан Кадиров.

Він уже встиг пригрозити "відплатою" винним в ударі обʼєкту та заявив, що наказав "кадирівцям" не брати в полон бійців ЗСУ.

Водночас видання NV із посиланням на джерела у спецслужбах писало, що удар по університету імені Путіна могли завдати з Дагестану.

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