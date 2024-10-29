"Російський університет спецпризначенців" відкрили 2013 року, у лютому 2024-го Кадиров заявив, що установа носитиме ім'я Путіна.

Безпілотники вперше атакували територію Чечні. Під удар потрапив Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна в Гудермесі, повідомив глава республіки Рамзан Кадиров.

За його словами, атака сталася о 6:30 ранку, в результаті загорівся "дах порожньої будівлі на території" навчального закладу. Кадиров додав, що пожежу вже загасили, жертв і постраждалих немає.

"Слідчі органи зайнялися розслідуванням того, що сталося, і встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, усі служби працюють у штатному режимі", - підсумував глава Чечні.

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Російський університет спецназу - приватний навчальний заклад, який займається підготовкою спеціальних підрозділів, а також тренує добровольців для відправки на війну проти України. Університет був створений у 2013 році за пропозицією Рамзана Кадирова. 20 лютого 2024 року він присвоїв навчальному закладу ім'я президента Володимира Путіна.

Раніше "Важные истории" з'ясували, що його фінансує Мовсаді Альвієв - чеченський олігарх і односельчанин Кадирова. Він також спонсорує Фонд ім. Ахмата Кадирова. Йому належать хмарочоси в центрі Грозного, Гудермеса, Аргуна і Шалі, а також автодром, медцентр, сміттєва і телекомунікаційна компанії. З 2011 року пов'язані з Альвієвим компанії отримали держконтрактів щонайменше на 20 млрд рублів.

Війна з РФ - атаки на російську територію

Українські безпілотники вдарили по російському спиртзаводу, розташованому на відстані 240 км від кордону.

Як повідомив глава Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко, йдеться про атаку на спиртзавод у населеному пункті Анна. На таких об'єктах росіяни виготовляють авіаційне та ракетне паливо.

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