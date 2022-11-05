Глава Білого дому зазначив, що Росія вже зіткнулася з проблемами в постачанні своїх збройних сил.

Зусилля адміністрації президента США Джо Байдена щодо збільшення виробництва напівпровідників принесли свої плоди, в тому числі завдяки прийняттю закону CHIPS and Science Act, що передбачає виділення на ці цілі $52 млрд.

За словами Байдена, прийняття закону суттєво змінило ситуацію в американській економіці на краще, передає Голос Америки.

Американський президент підкреслив, що виробництво напівпровідників є також питанням національної безпеки, пояснивши це на прикладі оборонного концерну "Локхід-Мартін", який, зокрема, виробляє ракетні комплекси Javelin, що поставляються в Україну.

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"У нас були проблеми з поставками ракет Javelin в Україну, тому що у [Lockheed Martin] не було чіпів, комп'ютерних чіпів. Щоб допомогти захищатися в цій жорстокій і неспровокованій путінській війні, ми відправляли цим хлопцям комплекси Javelin", – сказав Байден.

Глава Білого дому зазначив, що Росія вже зіткнулася з проблемами в постачанні своїх збройних сил, і одна з причин цього полягає в тому, що Сполученим Штатам вдалося створити Москві "складності з отриманням того, що їм потрібно" для нарощування своїх озброєнь.

Ефект антиросійських санкцій

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що в Росії вже "склався зрілий бізнес", який нібито "спокійно" перехоплює ринки, що звільняються. Насправді ж санкції проти РФ стали причиною відходу міжнародних компаній із країни та викликали дефіцити в Росії у різних сферах: від комерційних дронів до картону для харчової упаковки, від сировини для виробництва кави та чаю до дефіциту фармобладнання.

Російські компанії зіткнулися з технологічною кризою через санкції Заходу. Через них виник брак напівпровідникових схем, електричного та комп'ютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів.

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