Представник Білого дому пояснив, що у нього немає конкретних коментарів з приводу повідомлення New York Times на цю тему.

США не бачать ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає Голос Америки.

Також він пояснив, що у нього немає конкретних коментарів з приводу повідомлення New York Times на цю тему.

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"Нам з самого початку було ясно, що коментарі з боку Росії про потенційне застосування ядерної зброї викликають глибоку стурбованість, і ми ставимося до них серйозно", - зазначив Кірбі.

"Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання", – додав він.

Нагадаємо, сьогодні видання The New York Times оприлюднило матеріал, в якому говорилося, що вище військове керівництво РФ обговорило застосування ядерної зброї в Україні. Видання зазначило, що ці обговорення можуть свідчити про те, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами. Ці дані стривожили Адміністрацію президента США Джо Байдена, тому що вони показали, наскільки Москва розчарована своїми невдачами на полі бою.

Після цього прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав "цілеспрямованим накачуванням" статтю The New York Times, в якій говорилося про обговорення в Кремлі варіантів застосування тактичної ядерної зброї по Україні.

Ядерний шантаж Росії

Наприкінці лютого Володимир Путін оголосив, що Росія переводить сили ядерного стримування "в режим особливого бойового чергування".

Президент США Джо Байден попередив, що застосування Росією ядерної зброї буде надзвичайно серйозною помилкою.

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