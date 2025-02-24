За його словами, американський президент хоче "оздоровити" Україну.

Кремлівський правитель Путін заявив, що Російська Федерація готова співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки в галузі рідкоземельних металів.

Під час присвяченої цій темі наради він заявив, що РФ є одним зі світових лідерів за запасами рідкісноземельних металів і готова працювати з іноземними партнерами у сфері їх розробки, зокрема на окупованих територіях України:

"У Росії на порядок більше рідкоземельних металів, ніж в Україні, Москва готова пропонувати їх зацікавленим партнерам".

Путін заявив, що угода України і США про корисні копалини "жодним чином не стосується" Росії, однак одразу ж запропонував "оцінити ресурси" перед її підписанням.

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Також кремлівський правитель зробив кілька критичних заяв у бік президента України Володимира Зеленського. За його словами, рейтинг українського лідера "рівно вдвічі менший", ніж у колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, тому він "ухиляється" від переговорів про припинення війни.

Путін додав, що Зеленський "загнав себе в глухий кут", підписавши указ про заборону переговорів із ним, а також нібито стає токсичною фігурою для українських військовослужбовців.

Угода про корисні копалини

Нагадаємо, нова адміністрація Білого дому представила Україні проєкт угоди про спільну розробку рідкоземельних металів. Йдеться про надання американській стороні доступу до українських запасів корисних копалин.

Умови угоди викликали розбіжності, оскільки Вашингтон вимагав значну частку прибутку від видобутку цих ресурсів, що, на думку президента України Володимира Зеленського, є несправедливим.

Крім того, Київ наполягає на наданні чітких гарантій безпеки в рамках угоди, оскільки Російська Федерація може напасти на Україну і після укладення миру.

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