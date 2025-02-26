Катерина Гірник

Збільшується активність росіян в районі Великої Новосілки.

Росіяни просуваються на сході України і змогли захопити село Новоочеретувате у Комарському районі Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

Крім того, ворог просунувся біля Преображенки та в Тополях.

Також у DeepState повідомили, що збільшується активність росіян в районі Великої Новосілки.

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Зазначається, що за останній тиждень ворог майже щодня мали просування на північ від Великої Новосілки. Після захоплення селища вони почали накопичувати свої ресурси, перегруповуватися і зараз відновили свою активність. Найбільший тиск здійснюється в напрямку Скудного та Бурлацького.

"На даному напрямку головною ціллю для росіян є населений пункт Комар, через який проходить дорога до Багатиря та в цілому логістика до угрупування Сил Оборони в районі Андріївки", - зазначають у DeepState.

Водночас поки що дістатися туди окупантам, незважаючи на всі спроби, не вдається.

Ситуація на фронті

Як розповідав екс-спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, ситуація на фронті в Україні далека від стабільної, вона надзвичайно складна особливо в районі міст Торецьк і Часів Яр Донецької області. Крім того, кризові наслідки може мати ситуація, яка зараз розгортається на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Нагадаємо, 19 лютого в моніторинговому проєкті DeepState повідомили, що російські війська захопили одразу два населені пункти на Донеччині - Дачне та Зеленівку.

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