Щоб впоратися з наміченими обсягами, окужейний гігант побудує 10 заводів і збільшить штат співробітників майже вдвічі.

Найбільший збройовий концерн Німеччини Rheinmetall планує випустити тисячі бронемашин для бундесверу.

Планами поділився з виданням BILD глава концерну Армін Паппергер, зазначивши, що зараз компанія показує безпрецедентне зростання.

Видання зазначило, що головною причиною зростання обсягів продажів компанії залишається війна в Україні. Rheinmetall уже побудувала там ремонтний завод і на черзі виробництво боєприпасів.

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Повідомляється, що Паппергер особисто зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським і заявив, що контракт на будівництво нового заводу підписано. Україна також тестує новий бронетранспортер Lynx, який у майбутньому Rheinmetall випускатиме в Німеччині.

Згідно з прогнозами, тільки в Німеччині збройовий гігант очікує замовлення на суму до 70 млрд євро. Йдеться про постачання до 7 тис. бронемашин, включно з танками Leopard 2 і бойовими машинами Puma і Boxer.

"Наша мета - збільшити обсяг продажів до 40-50 млрд євро до 2030 року. Це буде десятикратним збільшенням порівняно з довоєнним 2021 роком. Ми хочемо створити робочі місця тут, у Німеччині", - зазначив Паппергер.

Щоб впоратися з наміченими обсягами, як повідомило видання, концерн будує 10 нових заводів, більшість із них - у Німеччині, а штат Rheinmetall збільшать майже вдвічі - з 40 тис. до 70 тис. співробітників.

Робота Rheinmetall в Україні

У березні 2024 року стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири збройові заводи. Планувалося, що вони випускатимуть системи ППО, бронетехніку, снаряди і порох.

У жовтні того ж року директор концерну Армін Паппергер повідомив, що перший завод уже почав працювати.

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