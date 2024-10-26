Другий завод вже також майже побудований, зазначає директор концерну.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall будує в Україні чотири заводи, і перший з них уже працює. Про це розповів директор концерну Армін Паппергер в інтервʼю ТСН.

"Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні", - розповів він, додавши, що компанія володіє 51% акцій цього підприємства.

Паппергер зазначив, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні, а також планує налагодити виробництво систем ППО.

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"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", - зазначив він.

Він також детально пояснив, якими будуть потужності цих заводів.

"Виробнича лінія №1 буде націлена на танки. Спроможності порохового виробництва та боєприпасів будуть спрямовані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, яких у вас немає на цей момент… Також буде виготовлення артилерії та боєприпасів для танків там", – поділився Паппергер.

Rheinmetall в Україні

У березні стало відомо, що Rheinmetall побудує в Україні чотири збройові заводи. Зазначається, що майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

Згодом у концерні повідомили, що перші снаряди можуть зійти з конвеєра в Україні за 15 місяців.

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