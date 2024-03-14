Німецький концерн планує виробляти в нашій країні снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи. Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

"Зараз Україна є для нас важливим партнером, ми бачимо там потенціал у розмірі від двох до трьох мільярдів євро на рік", - заявив голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер.

Видання зазначає, що загальний оборот Дюссельдорфської групи, виробника танка Leopard 2, досяг 7,2 мільярда євро в 2023 році, і очікується близько 10 мільярдів євро цього року. У середині лютого найбільший німецький виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти російського агресора.

"Ця установка, для якої найближчим часом буде зроблено першооснову в невідомому місці, буде копією заводу боєприпасів, який Rheinemetall зараз будує на своєму історичному місці в північній Німеччині, в Унтерлюсс. Литва також має незабаром прийняти фабрику боєприпасів із групи", - пише ЗМІ.

За словами Паппергера, на всіх своїх підприємствах Rheinmetall розраховує на загальне виробництво 1,1 мільйона 155-мм снарядів у середньостроковій перспективі, щоб зміцнити свою позицію світового лідера в цій галузі.

"Очікується, що група виготовить 700 000 снарядів у 2025 році і до 500 000 цього року. До російського вторгнення в Україну Rheinmetall виробляв лише 70 000 на рік", - резюмує видання.

Концерн Rheinmetall - останні новини

Rheinmetall в Іспанії робитиме таємничі ракети під аналог HIMARS. За даними Infodefensa, ракети із дальністю стрільби до 300 кілометрів мають бути виготовлені на потужностях в Іспанії протягом 2024-2027 років.

При цьому не розкривається не лише кількість ракет, які Rheinmetall Expal Munitions має виготовити в наступні кілька років, але й їхній тип.

Також УНІАН повідомляв, що Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва снарядів. Він випускатиме снаряди калібру 155 мм, а також метальні снаряди.

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