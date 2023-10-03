Дискусії про допомогу Україні зумовлені виключно внутрішніми американськими питаннями.

Попередній американський бюджет містить значні перехідні кошти, тому немає ризику припинення фінансування Сполученими Штатами допомоги для України.

Про це посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю "Укрінформ". За її словами, суперечки щодо розподілення кошт бюджету зумовлені початком американської передвиборчої кампанії.

"Цього року процес ухвалення бюджету-2024 на тлі передвиборчої кампанії, яка вже фактично стартувала, розпочався з дискусій про бюджет на рік та домовленостей у Конгресі щодо "боргової стелі". Поступово, через відсутність консенсусу все перейшло до бюджетної резолюції на квартал, а згодом і взагалі на 30 та 45 днів. Усе це було зумовлено виключно внутрішніми американськими питаннями", - повідомила Маркарова.

Посол запевняє, що двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу, над посиленням якої працює українська команда дипломатів, досі є.

"Про це свідчать навіть проміжні голосування, які відбулися минулого тижня. Однак, зрештою, перед ризиком "шатдауну" Конгрес зміг проголосувати лише "короткий" документ на 45 днів, який містив виключно програми федерального уряду", - додала Маркарова.

У цьому зв'язку вона зазначила: "З урахуванням того, що попередній бюджет містить значні перехідні кошти, ми будемо зараз використовувати їх, тому ризику припинення фінансування немає".

Водночас, Маркарова висловила прикрість, що "українські програми не були додані до рішення на 45 днів". Однак, за її словами, набагато важливіше отримати повноцінне фінансування в основному бюджетному рішенні.

"Від суботи я провела величезну кількість зустрічей і телефонних перемовин з членами Конгресу. Велика кількість сенаторів і конгресменів від обох партій закликали не просто ухвалити чи зберегти підтримку України, а й посилити її. До того ж адміністрація активно працює з Конгресом на цим питанням", - повідомила посол.

Вона запевняє, що зараз тривають дуже активні переговори про напрацювання нового бюджетного рішення, у якому допомога для України має бути передбачена. "Бюджет може бути ухвалений як у вигляді окремого закону, так і у вигляді частини більшого пакету фінансування Міноборони США. Тому і ми в Посольстві, й усі друзі демократії та свободи працюватимемо невпинно, щоби ці перемовини були результативними", - наголосила Маркарова.

В США почалися дискусії щодо надання коштів Україні

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх тижнів у США загострилася внутрішньополітична криза на тлі фактичного початку передвиборчої президентської кампанії. Через позицію частини республіканців, які виступають за різке скорочення видатків бюджету, зокрема і на допомогу Україні, Конгрес не зміг вчасно ухвалити державний бюджет на наступний фінансовий рік, що стартує 1 жовтня.

Через це країні загрожував так званий "шатдаун" - різке скорочення бюджетних видатків і фактична зупинка роботи частини державного апарату. Подібні ситуації для США є умовною нормою і трапляються раз на кілька років. Цього разу, аби уникнути шатдауну, у Конгресі домовилися ухвалити тимчасовий бюджет на 45 днів, в якому передбачено лише найнеобхідніші видатки.

Повноцінний бюджет, куди має увійти фінансування допомоги Україні, мають ухвалити за ці 45 днів, або загроза шатдауну повториться.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що ухвалення тимчасового бюджету США, в якому немає нових витрат на підтримку України, не вплине на вже узгоджену раніше допомогу.

Наразі йдеться про наявність близько 1,6 млрд дол. США на "оборонку" для України та 1,23 млрд дол. США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти.

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