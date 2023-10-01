За словами Оксани Маркарової, нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.

Ухвалення тимчасового бюджету США, в якому немає нових витрат на підтримку України, для української держави означає продовження роботи з партнерами.

Про це написала у Facebook посол України у США Оксана Маркарова.

"Що це значить для України? Продовження роботи з партнерами. Наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше. У нас зараз є для використання мінімум додаткових 1.6 млрд дол. на оборонну допомогу (PDA) + 1.23 млрд дол прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, який тільки що перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми", - пояснила посол.

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За її словами, по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення.

Вона наголосила, що є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження Американської допомоги Українській боротьбі за свободу і за збереження життів людей.

"А моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України", - зазначила Маркарова.

Тимчасовий бюджет в США

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх тижнів у США загострилася внутрішньополітична криза на тлі фактичного початку передвиборчої президентської кампанії. Через позицію частини республіканців, які виступають за різке скорочення видатків бюджету, зокрема і на допомогу Україні, Конгрес не зміг вчасно ухвалити державний бюджет на наступний фінансовий рік, що стартує 1 жовтня.

Через це країні загрожував так званий "шатдаун" - різке скорочення бюджетних видатків і фактична зупинка роботи частини державного апарату. Подібні ситуації для США є умовною нормою і трапляються раз на кілька років. Цього разу, аби уникнуи шатдауну, у Конгресі домовилися ухвалити тимчасовий бюджет на 45 днів, в якому передбачено лише найнеобхідніші видатки.

Повноцінний бюджет, куди має увійти фінансування допомоги Україні, мають ухвалити за ці 45 днів, або загроза шатдауну повториться.

В МЗС України заявили, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.

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