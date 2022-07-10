В одному з інтерв'ю Мельник порівняв Степана Бандеру з Робіном Гудом.

Різка реакція ФРН на слова колишнього українського посла в Німеччині Андрія Мельника стала причиною його відставки.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Так, в одному з інтерв'ю Мельник порівняв Степана Бандеру з Робіном Гудом і зазначив, що той не мав відношення до масових вбивств євреїв. Відповідаючи на запитання про історію ролі ОУН у масових вбивствах та антисемітських поглядах Бандери, Мельник нагадав, що немає жодних доказів подібних тверджень, які не оскаржуються в академічних колах.

"Це наратив, який росіяни просувають донині і який користується підтримкою в Німеччині, Польщі, а також в Ізраїлі", - сказав він.

Але в Німеччині, яка "пишається своєю прихильністю визнанню злочинів нацистів і увічнення пам'яті жертв Голокосту, ставити під сумнів цю главу в історії - червона риса", пише NYT. І, хоча посол всього лише повторив позицію Нюрнберзького трибуналу (не звинуватив Бандеру в злочинах проти людяності), Зеленський звільнив Мельника, який обіймав свою посаду з 2014-го, через тиждень після інтерв'ю.

Нагадаємо, у Зеленського відреагували на слова Бербок про невтручання у війну в Україні.

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