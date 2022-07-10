Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українцям не потрібно, щоб Захід за них воював.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок правильно розставляє акценти, говорячи про те, що вона відстоює політику військового невтручання у війну Росії в Україні.

Про це заявив Радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк підкреслив, що українцям не потрібно, щоб захід за них воював, – потрібні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

"Анналена Бербок правильно розставляє акценти в підтримці України. Сьогодні українці захищають весь вільний світ, але не просять воювати за себе. Що нам потрібно, це системи ПРО/ППО, щоб захистити людей від російського ракетного терору. Терористи не повинні бути озброєні краще за цивілізовані країни", - зазначив Подоляк.

Заява Анни Бербок:

10 липня 2022 року міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що хотіла б пообіцяти Україні певну допомогу, але не може, оскільки для цього потрібно військове втручання.

"Я хотіла б пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори з районів України, за які йдуть бої. Однак ми не можемо це забезпечити. Така обіцянка має бути підкріплена військовими заходами. Хороша зовнішня політика означає, що ви зберігаєте тверезу голову, навіть коли в грудях у вас все кипить. Терпіти, коли нічого не можеш зробити, — в цьому іноді полягає жорстокість зовнішньої політики", - зазначила Бербок.

За її словами, саме тому вона повинна була чітко сказати, що безпольотну зону над Україною створювати не будуть.

Війна в Україні та позиція Бербок:

На початку травня 2022 року Анналена Бербок відвідала Київ. Це була перша поїздка члена федерального уряду до української столиці з початку повномасштабної війни в Україні.

19 травня Бербок заявила про те, що розв'язана Росією агресія проти України б'є по всьому світу, в тому числі по найбіднішим верствам населення.

Наприкінці травня стало відомо, за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої.

5 червня 2022 року посол України в Німеччині Андрій Мельник дорікнув міністру закордонних справ ФРН Анналені Бербок в тому, що за більш ніж 100 днів повномасштабної війни вона жодного разу не зустрілася з ним.

29 червня 2022 року міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про те, що якщо Путін захоче, війна в Україні закінчиться вже завтра.

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