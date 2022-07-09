Разом із ним також були звільнені посли в Угорщині, Чехії, Норвегії та Індії.

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Німеччині, Угорщині, Королівстві Норвегія, Чеській Республіці та Індії.

Про це свідчать відповідні укази, опубліковані на сайті ОП.

Зокрема, президент звільнив Андрія Мельника – посла в Німеччині, який став доволі відомим в цій країні завдяки нещадній критиці місцевої влади за повільність у поставках зброї Україні.

Напередодні дипломат нагадав уряду Олафа Шольца про чотири місяці повномасштабної війни РФ проти України і запитав, чому досі він не дозволив надати нашій державі БМП Marder.

Також нагадаємо, що раніше німецьке видання Bild повідомляло, що Мельника візьмуть на нову роботу на посаді заступника глави МЗС України.

Як писав УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на критику через низьку інтенсивність поставок зброї Україні, заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні з такою ж інтенсивністю, як це робить влада США.

Як свідчать нещодавні дослідження, США і Німеччина передали Україні менше ніж 40% обіцяної зброї. Водночас фактичні поставки зброї Україні зменшилися в порівнянні з попередніми місяцями.