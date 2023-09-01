Продаж компанією матеріалів росіянам відбувався вже після захоплення Росією Криму.

Данська група Rockwool упродовж останніх років забезпечувала росіян обладнання для їхніх атомних підводних човнів, йдеться в розслідуванні Danwatch.

Російські тендерні документи розкривають, що Rockwool та російська компанія ТОВ "Морські комплексні системи" у червні та вересні 2014 року – через кілька місяців після захоплення Криму – уклала перші угоди на постачання суднової ізоляції на російський державний суднобудівний завод "Севмаш". Його могло бути використано для будівництва двох передових підводних човнів "Бєлгород" та "Князь Владімір" (обидві можуть бути оснащені найсучаснішою ядерною зброєю, що є в російському арсеналі).

У 2016 році поставки відбулися знову. Тепер контракт було укладено з суднобудівним підприємством "Адміралтейські верфі" (Санкт-Петербург). Цього разу ізоляційні матеріали використали для будівництва дизельного ударного підводного човна "Великі Луки".

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Данська бізнес-адміністрація раніше проводила розслідування щодо Rockwool і оцінила, що компанія не порушувала санкцій ЄС щодо Росії. Однак такі компанії, як Rockwool, також зобов’язані дотримуватися Рекомендацій ООН щодо бізнесу та прав людини, які зобов’язують компанії гарантувати, що вони не сприяють порушенням прав людини на всіх етапах свого ланцюжка постачання.

Експерт з прав людини та бізнесу Тара Ван Хо наголошує, що продаж компанією матеріалів росіянам після захоплення Криму було проблематичним.

"Коли Росія незаконно вторглася та анексувала частини України в 2014 році, компанії, які постачають обладнання для військових, зброя це чи ізоляція, мали вжити заходів, щоб обмежити підтримку російської армії. Rockwool має повноваження нав’язувати умови своїм офіційним дистриб’юторам, і вони мали використати це повноваження, щоб переконатися, що дистриб’ютори дотримуються стандартів прав людини, включаючи припинення продажів російським військовим", – каже вона.

Реакція компанії Rockwool на розслідування

В Rockwool наголошують, що їхня продукція не може бути перероблена на зброю або використала у військових цілях та не класифікується як подвійне використання".

"Rockwool відомо, що загальна ізоляційна продукція, а також ізоляційна продукція для використання в цивільному застосуванні для судноплавства, що продається через зовнішніх дистриб’юторів російських дочірніх компаній, у деяких випадках використовувалася на російських військово-морських суднах, подібно до того, як ці продукти використовується на всіх формах суден у всьому світі, включаючи комерційні та промислові судна, а також круїзні судна та яхти", – констатував речник Rockwool Group Майкл Зарін.

Російські атомні підводні човни - останні новини

На початку року Росія вивела з бойового складу ВМФ важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який був найбільшим у світі за водотоннажністю.

Влітку окупанти скоротили програму присвяченого Дню ВМФ РФ параду в Санкт-Петербурзі, знявши атомні підводні човни.

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