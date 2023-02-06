Підводний човен "Дмитро Донський" був включений до бойового складу російського флоту ще у 1980 році.

Росія вивела з бойового складу ВМФ важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі за водотоннажністю.

Тепер на нього чекає утилізація. Про це повідомив голова загальноросійського руху підтримки флоту Володимир Мальцев, пише пропагандистське видання ТАСС.

Як зазначається, його знищення відбудеться на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проекту з індексом 941.

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Підводний човен "Дмитро Донський" включили до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проекту 941. Його водотоннажність становить 48 тисяч тонн. Певний час цей підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки).

Російський флот

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко раніше заявив, що російський флот практично небоєздатний. Крилаті ракети "Калібр" зробили його беззбройним. Під застосування КР "Калібр", яких майже не залишилось у Росії, були заточені:

Фрегати проекту 22350 і 11356, корвети проекту 20385, МРК проекту 21631 "Буян-М" і 22800 "Каракурт", патрульні кораблі проекту 22160, підводні човни проекту 955 "Борей", пр.885 "ясен", ДЕПЛ проекту 636 "Варшав'янка" та пр. 677 "Лада".

За даними ГУР, єдиний авіаносець РФ крейсер "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані. Спеціалісти-судоремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнєцова" в принципі не дозволяє спускати його на воду.

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