Це буде першим роком, коли атомні підводні човни РФ не будуть задіяні.

Окупанти скоротили програму присвяченого Дню ВМФ РФ параду в Санкт-Петербурзі, звернули увагу аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Кремлівські пропагандистські ЗМІ ще 12 липня повідомляли, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участь у головному огляді флоту, присвяченому Дню ВМФ, який відбудеться в Санкт-Петербурзі 30 Липня.

У британській розвідці вказують, що це буде першим роком, коли атомні підводні човни РФ не будуть задіяні. "Зміна, ймовірно, в першу чергу пов'язана із забезпеченням можливості технічного обслуговування і збереження доступності для операцій і навчання", - йдеться в повідомленні розвідки.

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Крім того, на думку аналітиків, існує також реальна ймовірність того, що цьому рішенню сприяли міркування внутрішньої безпеки після спроби заколоту ПВК "Вагнер".

Заколот Пригожина - головне

23-24 червня в Росії пройшла спроба збройного перевороту: незадоволений якістю ведення загарбницької війни проти України ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пішов колонами техніки на Москву, щоб "зупинити" міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Протягом цього часу "вагнерівцям" вдалося без особливих зусиль взяти під контроль військові об'єкти у Ростові і навіть повоювати з регулярними військами РФ у Воронезькій області, в результаті чого величезних втрат зазнали ВКС РФ.

Але під вечір ситуація різко змінилася. Путіна, який раніше назвав вчинок Пригожина "зрадою" і "ножем в спину", залучив до переговорів зі своїм "кухарем" білоруського диктатора Лукашенка. Той переконав Пригожина скласти зброю і розвернути техніку у тилові табори.

Наразі роль "вагнерівців" на війні, яких навіть український Генштаб називав потужною і небезпечною силою, невизначена. Наприклад, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що ПВК "Вагнер" юридично "не існує".

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