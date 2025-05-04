Він вважає, що завдяки йому зараз Москва нібито не воює за захоплення всієї країни.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вкотре заявив, що поступкою Росії на переговорах про мир є відмова від захоплення всієї України.

В інтерв'ю NBC News його запитали, що доведеться віддати самій Москві, оскільки є багато повідомлень про те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій. У відповідь американський лідер заявив, що Росії "доведеться віддати" всю Україну:

"Тому що Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували".

За його словами, європейські лідери дуже багато разів просили його зателефонувати кремлівському правителю Путіну, оскільки той не відповідає на їхні дзвінки. Журналістка нагадала Трампу його допис про те, що Путін може "водити його за ніс". У відповідь той віджартувався, що й вона може робити те ж саме.

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Тоді Трампа запитали, чи міг він якимось чином неправильно зрозуміти Путіна. Той сказав, що зможе відповісти на це за місяць або за два тижні. "Я не знаю. Можу вам сказати ось що: він - це його амбіції. Ми зупинилися в значній мірі, коли він побачив, що саме я зараз веду справу. Тому що він ни з ким не має справ в Європі", - зазначив Трамп.

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