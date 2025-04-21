Такі ідеї глави Білого дому були викладені у таємному документі, який передали українській владі та європейським союзникам.

Президент США Дональд Трамп очікує від Києва відповіді щодо визнання Криму російським і відмови від вступу до НАТО.

Про це йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal (WSJ). Журналісти, з посиланням на джерела повідомили, що ці ідеї були викладені в таємному документі, який у Парижі передали українській владі та європейським союзникам.

"Цього тижня Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа, включаючи потенційне визнання США окупації Криму Росією та відмови Києва від вступу в НАТО", - написало видання.

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Ще одна ідея США, за словами західних чиновників, передбачає визначення території біля Запорізької АЕС нейтральною, яка може бути під контролем американців. WSJ припускає, що Запорізька АЕС постачатиме електроенергію як в Украину, так і на окуповані території.

WSJ зазначає, що за словами західних чиновників, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому командою Трампа українським колегам. Ними також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками.

"Зараз США чекають на відповіді Києва, які, ймовірно, будуть озвучені на зустрічі переговорників США, України та Європи в Лондоні. Якщо сторони узгодять свої позиції, їх можна буде передати Москві", - написало видання.

Високопосадовець Держдепартаменту США назвав ідеї Трампа варіантами, які Київ має зважити, а не "прийняти або відкинути". Чиновник сказав, що "список потенційних варіантів" був наданий "для обговорення і зворотного зв'язку".

США і війна в Україні

18 квітня Державний секретар США Марко Рубіо натякнув, що США вже набридла Україна. "Українська війна - це жахлива річ, але це не наша війна. Ми її не починали. США допомагали Україні понад три роки, і ми хочемо, щоб усе це закінчилося", - заявив Рубіо тоді і додав, що закінчення війни в Україні, звісно, важливе, але крім цього є й інші важливі питання.

Раніше видання Bloomberg написало, що США розраховують домовитися про повне припинення вогню в Україні протягом найближчих тижнів.

17 квітня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що наступний раунд перемовин про завершення війни в Україні пройде в лондоні у Лондоні наступного тижня.

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