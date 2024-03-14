Подія сталася у середу, коли літак летів із Польщі неподалік від Калінінградської області.

Росія заглушила супутниковий сигнал на літаку, яким міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повертався додому із Польщі. Про це агентству Reuters повідомило джерело в британському уряді та журналісти, які летіли разом з міністром.

Стверджується, що сигнал GPS зазнавав перешкод близько 30 хвилин, поки літак летів поблизу кордону із Калінінградською областю РФ. Мобільні телефони пасажирів літака не могли підключитися до Інтернету, а пілоти були змушені задіяти альтернативні методи визначення свого місцезнаходження.

Речник прем'єр-міністра Ріші Сунака підтвердив агентству факт інциденту і додав, що такі перебої із GPS часто спостерігаються поблизу кордону із Калінінградом. При цьому він зауважив, що безпеці літака інцидент не загрожував.

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Однак британський експерт з питань безпеки та оборони Майкл Кларк у коментарі Sky News зауважив, що Росія поводиться "легковажно і нерозсудливо" з авіабезпекою.

"Це не зона бойових дій – це цивільний повітряний простір. Створюючи перешкоди літаку, вони також глушили сигнали будь-яких інших літаків, які могли перебувати поблизу, тому це є повним порушенням правил цивільної авіації", – каже аналітик.

Росія глушить сигнали GPS в Європі

Як писав УНІАН, ще у січні на території Польщі та країн Балтії почалися масштабні збої в роботі систем GPS. На думку експертів американського Інституту вивчення війни, це стало наслідком роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Пізніше командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем повідомив, що випадки глушіння супутникових сигналів значно почастішали. При цьому він висловив переконання, що за цим стоїть саме Росія.

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