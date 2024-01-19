Ситуація з GPS є результатом "діяльності російського впливу або так званої гібридної війни".

Нещодавно у Польщі та Балтійському регіоні зафіксували масштабні збої в роботі систем GPS. Ймовірно, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як повідомляє на Інститут вивчення війни (ISW), польська радіостанція Radio Zet процитувала дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM від 16 січня. Ті свідчили про безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь.

Ці дані також демонструють аналогічні високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі в період між 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року. Польські ЗМІ вважають, що збої в грудні могли бути викликані невідомими військовими навчаннями НАТО в Балтійському регіоні або з нещодавніми випробуваннями РЕБ у Калінінградській області РФ.

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Служба військової розвідки та безпеки Швеції (MUST) навіть відкрила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕБ Балтійського флоту Росії. Підполковник Швеції Йоакім Паасіківі вважає, що ситуація з GPS є результатом "діяльності російського впливу або так званої гібридної війни". За його словами, країна-агресорка уже втручалася в сигнали GPS у Північній Європі, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.

Водночас, за даними росЗМІ, з середини грудня 2023 року підрозділи Балтійського флоту Росії проводили тренування з системою РЕБ "Борисоглібськ-2" у Калінінградській області.

Аналітики ISW не можуть самостійно перевірити причину високого рівня перешкод GPS. Однак вважають, що російські засоби РЕБ у Калінінградській області дійсно здатні настільки суттєво впливати на Польщу і Балтійський регіон.

Робота РЕБ на фронті

Росія оголосила про початок установки на свої танки протидронових комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Санія". Один з таких комплексів засвітився на Т-80БВМ 9-ї мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.

Видання Financial Times пише, що обидві сторони інвестували значні кошти в системи, здатні нейтралізувати безпілотні армії один одного, але Москва зберігає перевагу, оскільки вона вже зосередилася на цих можливостях, перш ніж почати повномасштабне вторгнення в Україну майже два роки тому.

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