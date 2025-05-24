Марта Гичко

Данська розвідка вважає, що Росія зможе розпочати нову наземну війну в Європі вже за п’ять років. Інші джерела називають і два роки.

Кремль активно розширює армію, модернізує військову інфраструктуру й готує сили для можливої конфронтації з НАТО після завершення бойових дій в Україні, пише The Telegraph.

Бази, аеродроми й нові війська

Нове супутникове зображення зафіксувало колони наметів, розширення баз і модернізацію арктичних аеродромів уздовж кордону з Фінляндією та Норвегією. Це – сигнал можливого майбутнього протистояння.

"Ми бачимо підготовку до майбутнього, коли Росія поверне сили, що воюють в Україні. Але кількість військ на наших кордонах зростатиме", – заявив генерал-майор Самі Нурмі.

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Москва змінює структуру війська

Росія відновила Ленінградський військовий округ, який охоплює території біля Фінляндії, Естонії та Латвії. Колишні бригади перетворюються на дивізії чисельністю понад 10 тисяч бійців.

"Це продовження військових планів до 2022 року та відповідь на нові геополітичні події, пов’язані зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО", – пояснив аналітик Еміль Кастехельмі.

Модернізація арктичних баз, розміщення стратегічних бомбардувальників і поява військових гелікоптерів у Мурманську свідчать про бажання Москви зміцнити позиції в Арктиці.

"Арктика — це важливий театр військових дій майбутнього. Це не зміниться", – заявив генерал-майор Нурмі.

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Гібридна війна триває

Фінляндія фіксує посилення гібридних атак: GPS-глушіння, пошкодження інфраструктури та направлення мігрантів до кордону.

Те, що відбувається по той бік цього кордону, є "першочерговим завданням", – заявив Ярмо Ліндберг, екскомандувач армією Фінляндії.

Після вступу до НАТО у 2023 році Фінляндія розпочала будівництво 200-кілометрової прикордонної стіни. Перші кілька десятків кілометрів вже зведено.

Генерал Нурмі сказав:

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"Ми вступили до НАТО, тому ми це передбачали. Ми не хочемо бути надто панікерами... Спостереження за подіями через кордон було нашою щоденною справою протягом сотень років".

Що далі?

Данська розвідка вважає, що Росія зможе розпочати нову наземну війну в Європі вже за п’ять років. Інші джерела називають і два роки.

"Питання на мільярд євро — що Росія робитиме далі. Ми знаємо, що Росія завжди буде для нас загрозою. Ми будемо готові. Ми вже готові", – зазначив Ярмо Ліндберг.

Захід спокійний: що каже Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію спокійно:

"Зовсім не стурбований. Фінляндія та Норвегія будуть у дуже безпечному становищі".

Загроза для НАТО з боку Росії

Днями видання NYT опублікувало матеріал, у якому заявило, що після війни проти України Росія може перекинути війська до кордонів НАТО. РФ будує бази та укриття, і така діяльність нагадує підготовку до передислокації значних сил.

Раніше глава російської Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін навіть заявив, що в разі протистояння між Росією і НАТО першими постраждають країни Балтії та Польща. Ці держави він звинуватив в "особливій агресивності" і "брязканні зброєю".

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