Він запевняє, що РФ є загрозою для всього Альянсу.

Очільник російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що у разі конфлікту між Росією та НАТО першими постраждають країни Балтії та Польща.

Як пише БЕЛТА, така заява пролунала після його зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Наришкін звинуватив ці країни у "особливій агресивності" та "брязканні зброєю", нагадавши про наміри Польщі укріпити кордони та розмістити на своїй території ядерну зброю США:

"Вони мали б зрозуміти (хоча поки що не розуміють), що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, всьому блоку НАТО, але більшою мірою перші, хто постраждає, - це носії таких ідей, носії серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн".

НАТО готується до можливої війни

Як відомо, Північноатлантичний Альянс хоче бути готовим до можливого нападу Росії. Країни посилюють свої оборонні спроможності та проводять масштабні навчання.​

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Згідно з даними низки ЗМІ та західних розвідок, у НАТО є декілька років на підготовку до загрози. Міністерство оборони Данії розписало можливі сценарії та час, який знадобиться Кремлю на підготовку до нової війни.

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