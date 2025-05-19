Будує бази і укриття: після війни Росія перекине війська з України до кордонів НАТО, - NYT

НАТО підтверджує, що діяльність Росії нагадує підготовку до передислокації значних сил у разі завершення війни в Україні.

Росія нарощує сили біля кордону з Фінляндією, створюючи нову арктичну напругу на тлі війни в Україні, повідомляє The New York Times.

Нове супутникове зображення підтверджує, що Росія активно зміцнює свою військову присутність поблизу фінського кордону — зведення нових наметів, укриттів для винищувачів та складів може свідчити про довгострокову стратегію Кремля у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО.

"Намети, укриття для винищувачів та склади для військової техніки свідчать про посилення російської присутності поблизу одного з найновіших членів НАТО", - пише видання.

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НАТО підтверджує, що діяльність Росії нагадує підготовку до передислокації значних сил у разі завершення війни в Україні:

"Російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні".

Фінські чиновники вважають, що мають приблизно п’ять років до того, як Росія наростить військову присутність до загрозливого рівня.

"Йтиметься про набагато вищу чисельність військ", – сказав бригадний генерал Пекка Турунен, директор Фінської оборонної розвідки.

Військові літаки, десятки нових наметів, нова техніка та активне будівництво — усе це зафіксовано біля ключових баз поблизу фінського кордону, зокрема в Кам’янці та Алакуртті. Подібна активність помічена й поблизу Естонії.

"Вони розширюють свої бригади до дивізій, а це означає, що кількість підрозділів поблизу наших кордонів значно зросте — на тисячі", — сказав Еміль Кастехельмі, аналітик Black Bird Group.

Аналітики вважають, що Росія сприймає зону Арктики як один з ключових елементів своєї великодержавної ідентичності.

"Росія вважає, що Арктика та доступ до Арктики є ключем до статусу великої держави", – зазначив високопосадовець НАТО.

Фінляндія, яка вступила до НАТО лише два роки тому, наразі не бачить прямої загрози, однак уряд країни уважно стежить за ситуацією.

"Збільшення військової сили в наших сусідніх районах відбудеться після того, як вщухнуть бойові дії в Україні. Саме до цього ми маємо бути готові", – сказав Янне Куусела, директор з питань оборонної політики Міністерства оборони Фінляндії.

Росія готується до війни з НАТО - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше Федеральна розвідувальна служба Німеччини дійшла висновку, що Росія сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готується до великої війни з НАТО.

Зазначалося, що Кремль готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей і до кінця десятиліття може бути повністю готовий до "широкомасштабної конвенційної війни". За оцінкою литовської спецслужби VSD, Москва поки що не в змозі напасти на весь альянс, але може "перевірити НАТО" шляхом проведення обмеженої військової операції проти однієї або кількох країн-членів.

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