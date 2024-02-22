З 10 по 20 лютого 2022 року на території Білорусі проходили позапланові навчання "Союзна рішучість-2022", і через чотири дні після їх закінчення Росія вторглася в Україну.

У 2025 році РФ і Білорусь хочуть провести спільні навчання "регіонального угруповання військ" на території Білорусі, після попереднього масштабного "злагодження" відбулося вторгнення в Україну.

Як повідомляє "МотолькоПомоги", про навчання заявив Міністр оборони Віктор Хренін в інтерв'ю російським пропагандистам.

За словами Хреніна, рішення про проведення на території Білорусі або РФ раз на два роки спільних військових навчань було прийнято в 2009. Вони проводилися у форматах спільних стратегічних (оперативно-стратегічних) навчань ("Захід-2009", "Захід-2013", "Захід-2017", "Захід-2021") та спільних оперативних навчань (СОУ - "Щит Союзу-2011", "Щит Союзу-2015", "Щит Союзу-2019" та ін.).

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"Іншими словами, кожні два роки проводилися навчання "Захід" або "Щит Союзу". Виходячи зі встановленої черговості, в 2023 році повинні були відбутися навчання "Щит Союзу". Вони були заплановані на 22-26 вересня, проте їх скасували. У 2024 році проведення спільних навчань (оперативних/стратегічних) РБ і РФ не анонсувалося. Відповідно, проведення одних навчань раз на два роки було пропущено", - зазначає ресурс.

За його даними, з 10 по 20 лютого 2022 року на території Білорусі проходили позапланові СОУ "Союзна рішучість-2022", і через чотири дні після їх закінчення Росія вторглася в Україну.

Виходячи з того, що в минулому році "Щит Союзу-2023" не відбулися, видання припускає, що навчання в 2025 на території Республіки Білорусь можуть не відбутися. Причина - війна в Україні.

"У РФ може просто не вистачити солдатів і на війну, і на навчання. Можна ще згадати проходили у вересні 2023 в РБ навчання ОДКБ "Бойове братство-2023", в яких взяв участь дуже скромний за чисельністю російський контингент. Однак навіть якщо навчання в 2025 не будуть скасовані, всі переміщення військ на території РБ будуть ретельно відслідковуватися для неповторення лютого 2022", - йдеться в публікації.

Ситуація на бєласкому кордоні

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні 112-114 тисяч військових. Він також стверджує, нібито має місце загроза "диверсійних груп, які йдуть з боку України". Хренін також вважає, що Захід нібито готується до військових дій і веде розвідку об'єктів на території Білорусі. При цьому він пообіцяв збивати літаки НАТО, якщо ті порушать повітряний простір РБ.

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