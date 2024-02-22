Ба більше, Хренін заявляє, що Україна стягнула до кордонів 114 тисяч військовослужбовців.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні з 112-114 тисяч військових.

Як заявив Хренін в інтерв'ю російському пропагандистському каналу "Россия 24", на кордонах нібито стоять понад 100 тисяч воїнів, хоч для безпосередньої охорони державних рубежів залучено всього 17 тисяч.

"На сьогоднішній день − близько 112-114 тисяч (осіб − УНІАН) це угруповання", - стверджує білоруський міністр.

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За його словами Хреніна, станом на зараз нарощування сил на кордоні з Україною з білоруського боку "не потрібне", а більшу загрозу становлять "диверсійні групи, які йдуть з боку України".

Ба більше, Хренін вважає, що Захід нібито готується до військових дій і веде розвідку об'єктів на території Білорусі. Натомість він обіцяє "без церемонії" збивати літаки НАТО, якщо ті порушать повітряний простір РБ.

"Ми розуміємо, проти кого ці військові дії спрямовані. Постійно ведеться розвідка проти Білорусі усіх видів. І радіотехнічна, і літаки пілотовані, і безпілотна авіація. Щодоби від п'яти до дев'яти вильотів. Космічна розвідка. Захід проявляє активний інтерес до наших військових містечок, баз... Якщо втрачено гальма з їхнього боку − звичайно, ми будемо збивати, церемонитися не будемо", − заявив Хренін.

Білорусь і війна в Україні - останні новини

У січні білоруські військові відбули до РФ вивчати досвід війни проти України. У ході занять "акцент буде зроблено на досвід, набутий збройними силами РФ під час проведення спеціальної військової операції".

Після навчання військові як інструктори передаватимуть отриманий досвід підрозділам ЗС країни.

Також УНІАН повідомляв, що аналітики Інституту вивчення війни розкрили "секретну" роботу "вагнерівців" у Білорусі.

Невстановлена кількість найманців ПВК продовжує працювати з особовим складом загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" та "Тайфун".

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