Росія за добу на Лимано-Куп’янському напрямку втратили майже 400 окупантів, поділилися в українській армії.

Продовжується війна в Україні, і зараз найгарячішою ділянкою на Лимано-Куп’янському напрямку залишається смуга фронту поблизу населеного пункту Терни.

Про це сказав начальник прес-служби Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" - офіцер Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він зазначив, що противник підтягує резерви до Тернів й намагається зайняти оборону по рубежу річки Чорний Жеребець. "Вся увага його прикута саме туди", - підкреслив Євлаш.

За його словами, поблизу Куп’янська та Синьківки ворог зменшив свою активність - він і надалі продовжує обстрілювати, атакувати, однак кількість цих обстрілів та атак останнім часом дещо знизилася. "Зараз вони основну увагу приділяють укріпленню позицій, перегрупуванню, підготовці для подальшого наступу",- повідомив Євлаш.

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При цьому розповів, що минулої доби окупанти провели 725 обстрілів на Лимано-Куп’янському напрямку. "Ворог використовував авіацію, зокрема, Су-25, Су-35, застосовував КАБи, від двох до шести керованих авіабомб міг запускати одночасно, а також було застосовано дрони, якими завдав 29 ударів по позиціях Збройних сил України", - розповів Євлаш.

За його словами, відбулося 11 бойових зіткнень, в ході яких було ліквідовано майже 400 окупантів та ще 138 одиниць озброєння та військової техніки противника. "60% техніки противник втрачає на підходах ще до рубежів розгортання, тому переважно намагаються висаджуватися свою піхоту якомога далі, щоб не втрачати свою техніку", - зазначив він.

Коли почалася війна на Донбасі, і що треба знати зараз

На сході України бойові дії почалися ще у 2014 році, коли росіяни вдерлися на Донбас та підтримали бойовиків, які оголосили про створення так званих "ЛДНР". Пізніше - 24 лютого 2022 року, росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні вже 729 день з його початку.

На Донбасі не припиняється вогонь. Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 21 лютого, на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. На Лиманському напрямку бої велись в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині. Сили оборони відбили шість атак. Ще два штурми стримали на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

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