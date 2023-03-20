Він заявив, що їхнє бачення завершення війни "максимально відображає єдність поглядів світової спільноти".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін висловився про війну в Україні та відносини Китаю з Росією.

В опублікованій в російських ЗМІ статті під назвою "Наполегливо рухатися вперед, до нових перспектив дружби, співпраці і спільного розвитку Китаю і Росії" голова КНР назвав війну Росії проти України "українською кризою".

"Китай на основі самої суті того, що відбувається, незмінно займає об'єктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню і мирних переговорів. Озвучений мною ряд видінь служить основоположним принципом Китаю при українському врегулюванні. Мова, зокрема, йде про необхідність дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, поважати резонні заклопотаності всіх держав в області безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, і забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва і поставок", - написав Сі Цзіньпін в статті.

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Він заявив, що опублікована раніше МЗС КНР позиція щодо війни "максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи".

"Документ служить конструктивним фактором у нейтралізації наслідків кризи і просуванні політичного врегулювання. Складні проблеми не мають простих рішень. Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи і шлях до міцного миру і загальної безпеки в світі знайдуться, якщо всі будуть керуватися концепцією спільної, комплексної, спільної і стійкої безпеки, продовжувати діалог і консультації в рівноправному, розсудливому і прагматичному ключі", - заявив глава Китаю.

Велика частина статті присвячена китайсько-російським відносинам. Цзіньпін зазначає, що вони розглядають свої відносини як один з головних пріоритетів в дипломатії.

"Китай і Росія дотримуються концепції вічної дружби і взаємовигідного співробітництва. Двосторонні відносини ґрунтуються на принципах неприєднання, неконфронтації та ненаправленості проти третіх сторін. Дві країни твердо один одного підтримують в проходженні по шляху розвитку згідно з національними реаліями, в здійсненні розвитку і відродження", - написав він.

Також голова КНР додав, що його візит до РФ націлений на зміцнення дружби, співпраці та миру. "Я готовий разом з президентом Володимиром Путіним намітити нові плани і заходи в ім'я відкриття нових перспектив китайсько-російських відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії", - написав він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пекін дотримувався нейтралітету. Однак в українському МЗС заявляли, що на рівні наративів їх пояснення причин війни збігаються з російською.

У жовтні міністр закордонних справ Китаю у розмові з російським міністром Лавровим заявив, що Китай схвалює ініціативи Путіна у "утвердженні статусу Росії як великого гравця на міжнародній арені".

У 2023 році Китай оприлюднив документ, в якому виклав своє бачення врегулювання війни в Україні. Він містить 12 пунктів, серед яких: повага суверенітету всіх країн, відмова від "менталітету холодної війни", припинення військових дій, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення і військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, зменшення стратегічних ризиків, сприяння експорту зерна, припинення "односторонніх санкцій", підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок і сприяння післявоєнному відновленню. При цьому в документі не вказано, хто почав агресивну війну.

Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Китай, за їхніми даними, розглядає можливість поставок зброї Росії. Вони попереджали, що в цьому випадку Китай перейде "червону лінію".

Нещодавно Сі Цзіньпін звинуватив західні країни на чолі з США в тому, що вони чинять проти Китаю "всебічне стримування, оточення і придушення".

Візит лідера КНР до Росії відбудеться 20-22 березня. Сполучені Штати Америки вважають, що його можуть спробувати представити як миротворчу місію.

Як відомо, після початку повномасштабної війни Сі Цзіньпін не говорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. За цю розмову виступала як українська сторона, так і американська.

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