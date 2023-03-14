США тільки зараз "вступили в сутичку", вважає співрозмовник видання.

Росія і Китай "явно" об'єдналися щодо пропаганди та дезінформації щодо війни в Україні.

Сполучені Штати Америки і Захід протягом багатьох років недостатньо інвестували в протидію такій дезінформації, заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США в коментарі CNN.

"Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство повільно приймають і усвідомлюють, якою мірою Китай і Росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей", - сказав чиновник.

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За його словами, Пекін і Москва за довгі роки витратили десятки мільярдів доларів на дезінформацію, а американці "тільки вступили в сутичку" як країна і суспільство.

"Я думаю, що про це говорили, але я не думаю, що ми вклали в це ресурси і енергію, які повинні були б. І це не означає, що люди не намагалися. Тільки в останні роки ми всі побачили темну сторону комунікаційних революцій у цифрових технологіях", - додав він.

Відносини Китаю та Росії

Як відомо, Китай тільки в 2023 році озвучив офіційну позицію щодо війни в Україні, в якій не назвав Росію агресором і виступив проти санкцій щодо РФ. Вони запропонували політичне врегулювання війни, назвавши її кризою.

Ще минулого літа Міністерство закордонних справ України заявило, що на рівні наративів китайська інтерпретація причин повномасштабної війни збігається з російською.

У лютому стало відомо, що Україна передала китайській стороні сигнал про те, що вона хотіла б провести зустріч.

За даними Reuters, глава КНР Сі Цзіньпін має намір наступного тижня приїхати до Росії і зустрітися з Володимиром Путіним.

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