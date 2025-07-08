Роттердам почав резервувати місця для суден із вантажами НАТО і планувати військові навчання.

Найбільший порт Європи Роттердам готується до можливої війни з Росією, резервуючи місця для суден з військовими вантажами і плануючи, куди перенаправити вантажі в разі початку конфлікту.

Як розповів Financial Times виконавчий директор управління порту Роттердама Будевейн Сімонс, порт координує із сусіднім Антверпеном дії на випадок прибуття британських, американських і канадських транспортних засобів і вантажів.

Раніше в травні міністерство оборони Нідерландів оголосило, що порт Роттердам повинен буде надати місце для обробки суден, що перевозять військові вантажі, на прохання НАТО. Сімонс сказав, що одне або кілька суден будуть пришвартовуватися біля причалу на кілька тижнів, чотири або п'ять разів на рік. Крім того, кілька разів на рік будуть проводитися військові навчання.

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Протяжність порту Роттердам становить 42 км. Щорічно він обробляє близько 436 млн тонн вантажів, приймаючи 28 000 суден морем і 91 000 суден річкою з Німеччини та внутрішніх районів Європи. Порт уже мав досвід роботи з озброєннями, зокрема, під час війни в Перській затоці 2003 року, але навіть у розпал холодної війни не мав для них спеціальної пристані.

При цьому сусідній Антверпен регулярно отримує поставки для американських військ, дислокованих у Європі. Він обробляє 240 млн тонн вантажів на рік, що робить його другим за величиною портом у ЄС.

Сіммонс також закликав європейські країни створювати запаси важких товарів, як вони роблять із нафтою.

"Ми повинні вчинити так само з такими матеріалами, як мідь, літій, графіт і низкою інших важливих сировинних матеріалів", - сказав він, додавши, що для таких запасів підходять райони навколо портів, які мають хороші розподільні мережі.

НАТО готується до війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія через 5-7 років може напасти на Естонію. При цьому він підкреслив, що альянс "має всі плани на цей випадок".

Також міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія може стати прямою загрозою для НАТО протягом п'яти років.

Також Politico писало, що прикордонні країни Європи готують свої лікарні до війни з Росією.

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