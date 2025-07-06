Стратегія є частиною зусиль з підвищення стійкості блоку до конфліктів і зміни клімату.

Брюссель має намір створити запаси найважливіших мінералів і комплектів для ремонту кабелів. Євросоюз стурбований уразливістю блоку перед загрозами.

"ЄС стикається з дедалі складнішою ситуацією, що погіршується, яка характеризується зростанням геополітичної напруженості, включно з конфліктами, посиленням впливу зміни клімату, погіршенням стану довкілля, а також гібридними і кіберзагрозами", - ідеться в проєкті документа Європейської комісії, з яким ознайомилася Financial Times.

Країни-члени мають координувати запаси продовольства, медикаментів і навіть ядерного палива, заявили у виконавчому органі ЄС. Це також прискорить роботу зі створення на рівні блоку запасів модулів для ремонту кабелів, "щоб забезпечити швидке відновлення після збоїв в енергопостачанні або оптичних кабелях", а також рідкісноземельних елементів і постійних магнітів, які мають вирішальне значення для енергетичних і оборонних систем.

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Варто зазначити, що в рамках заходів із реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані зі стихійними лихами, блок уже має у своєму розпорядженні парк літаків і вертольотів для гасіння пожеж, літак для медичної евакуації, а також такі об'єкти, як польові госпіталі та критично важливі медичні матеріали, у 22 країнах ЄС.

Однак комісія заявила, що створить "мережу запасів" для поліпшення координації між країнами блоку. У документі йдеться про те, що "існує обмежене загальне розуміння того, які товари першої необхідності потрібні для забезпечення готовності до кризових ситуацій в умовах швидко мінливої обстановки в області ризиків".

Також складатимуть регулярно оновлювані списки товарів першої необхідності, адаптовані до кожного регіону і типу кризи.

Дефіцит рідкоземельних металів

Світова торгівля опинилася під загрозою через дефіцит китайських рідкоземельних металів. Глобальні ланцюжки поставок опинилися під загрозою через повільні темпи видачі ліцензій у Китаї.

У результаті деякі європейські заводи з виробництва автозапчастин призупинили роботу.

18 червня стало відомо, що експорт рідкоземельних продуктів з Китаю, включно з потужними магнітами, у травні впав до нового п'ятирічного мінімуму.

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