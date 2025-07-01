У Вашингтоні захищають рішення, на якому самі наполягали.

У Сполучених Штатах Америки відреагували на російський "прогноз" про те, що масштабне збільшення витрат на оборону може призвести до розвалу Північноатлантичного Альянсу.

Під час брифінгу прес-секретарка Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс заявила, що Російська Федерація стурбована таким кроком, однак йдеться про повернення НАТО до своїх витоків - ролі стримувальної сили:

"Прогрес у їхніх зобов'язаннях щодо забезпечення оборони вражає, і, зрозуміло, ми повністю підтримуємо НАТО - їхня роль вкрай важлива для безпечної та стабільної Європи. І в цьому суть - бути стримувальним фактором. Такі витрати на оборону допомагають досягти цієї мети. І, звісно, все це не сталося б без наполегливості та вимог президента Трампа, тому ми раді таким змінам".

НАТО збільшує витрати на оборону

Як відомо, після повернення у Білий дім президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наполягав на тому, що Європі більше не варто покладатися на США в питанні оборони.

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Новий американський лідер закликав країни Північноатлантичного Альянсу збільшити свої витрати на оборону. Це, а також чутки про можливе скорочення присутності військ США у Європі, викликало серйозну стурбованість у партнерів.

На цьогорічному саміті НАТО, який проходив у Нідерландах, країни-члени ухвалии рішення витрачати на оборону 5% ВВП. Уникнути цього вдасться лише Іспанії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи слова польського очільника МЗС Радослава Сікорського про те, що гонка озброєнь може спричинити крах режиму Путіна, заявив наступне:

"Напевно, він припускає, якщо він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації".

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