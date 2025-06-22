За даними журналістів, спільну заяву вже скоригували.

Іспанія домовилася про звільнення від амбітної цілі Північноатлантичного Альянсу щодо збільшення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту.

"Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми не будемо цього робити. Країна може збільшити витрати на оборону до 2,1%, ні більше, ні менше", - заявив прем'єр міністр країни Педро Санчес.

За даними Bloomberg, у лісті до Генерального секретаря НАТО Марка Рютте іспанський прем'єр повідомив, що Мадрид виконає нові цілі альянсу щодо озброєнь і військ, але без цінових зобов'язань. Він сподівається, що ухвалена на саміті Альянсу заява надасть Іспанії гнучкість для визначення "власного суверенного шляху досягнення цілей у сфері сил і засобів".

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Проєкт заяви вже скоригували, тепер зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону мають "союзники", а не "ми", як було в початковому варіанті.

НАТО збільшує витрати на оборону

Нагадаємо, на саміті в Гаазі, який проходитиме 24-25 червня, країни Альянсу мають намір офіційно затвердити ціль збільшити до 2035 року оборонні й суміжні витрати до 5 % ВВП.

3,5 % ВВП спрямовуються безпосередньо на військові потреби, а ще 1,5 % ВВП - на інфраструктуру, кібербезпеку, логістику та інші суміжні напрямки.

За даними ЗМІ, план генсека Марка Рютте отримав широку підтримку від низки союзників, однак деякі країни заявили про економічну вразливість щодо різкого зростання витрат.

Як відомо, після повернення у Білий дім президент США Дональд Трамп вдався до жорсткого тиску на союзників по НАТО, аби ті суттєво збільшили свої оборонні витрати.

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