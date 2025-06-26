Він вважає, що той іде шляхом Брежнєва.

Нова гонка озброєнь може спричинити крах режиму кремлівського правителя Путіна - подібно до того, як вона свого часу призвела до розпаду Радянського Союзу.

Про це в інтерв'ю ЗМІ заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає n-tv. За його словами, Кремль веде дуже дорогу війну проти України, а також погрожує всьому Заходу, таким чином змушуючи його збільшувати свої витрати на оборону:

"Путін повинен зрозуміти, що він йде шляхом Брежнєва. Він сам колись сказав, що Радянський Союз розвалився, тому що витрачав занадто багато на озброєння, і зараз він робить те ж саме. З економіки розміром з Техас Путіну доведеться вичавити ще більше коштів на оборону. Сподіваємось, з таким же результатом для режиму, але швидше".

Нова гонка озброєнь

Загострення стратегічного суперництва між Заходом та Російською Федерацією стрімко посилилося після повномасштабного вторгнення в Україну. Воно охоплює розвиток ядерної, гіперзвукової та кіберзброї, а також дронових технологій.

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Як і під час Холодної війни, нова гонка озброєнь виснажує економіки. У 1980-х саме перегони у сфері озброєнь стали однією з причин краху СРСР.

Нагадаємо, після дводенних переговорів у Гаазі 32 країни НАТО погодилися з запропонованою президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом метою - витрачати 5% ВВП на оборону.

Також під час саміту Північноатлантичного Альянсу стало відомо про плани Великої Британії придбати 12 багатоцільових винищувачів п’ятого покоління F-35A, здатних нести ядерну зброю.

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