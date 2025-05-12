Вони планують підписати угоди про будівництво атомних електростанцій у В'єтнамі.

В'єтнам і Росія домовилися швидко провести переговори і підписати угоди про будівництво атомних електростанцій у В'єтнамі. Як пише Reuters, про це йдеться у спільній заяві двох країн після візиту до Москви в'єтнамського лідера То Лама.

"Розробка станцій з передовими технологіями суворо відповідатиме правилам ядерної та радіаційної безпеки і буде спрямована на соціально-економічний розвиток", - йдеться в заяві.

Крім того, В'єтнам і Росія також домовилися про активізацію співробітництва в нафтогазовій галузі, включно з постачанням російської сирої нафти і скрапленого природного газу до В'єтнаму, а також "сприятимуть розширенню своїх енергетичних компаній на територіях одна одної".

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Reuters нагадує, що В'єтнам відновив плани з будівництва атомних електростанцій, які були припинені майже десять років тому. Уряд країни раніше заявляв, що очікує введення в експлуатацію перших атомних електростанцій загальною потужністю до 6,4 ГВт у період з 2030 по 2035 рік.

Також у країні заявляли, що проведуть переговори із зарубіжними партнерами щодо проєктів у галузі атомної енергетики, включно з Росією, Японією, Південною Кореєю, Францією та США.

Санкції проти Росії

Раніше європейські союзники України пригрозили новими санкціями проти Росії, зокрема заблокувати газопровід "Північний потік-2", який з'єднує Росію з Німеччиною, якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення вогню.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну новими санкціями. Мерц попередив, що, якщо Москва не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

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