Зокрема йдеться про нафтопереробний завод, який імпортував іранську нафту.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох китайських компаній та інших суб'єктів, які, на думку відомства, причетні до купівлі іранської нафти на мільйони доларів. Про це повідомляє The Washington Times.

Обмеження були запроваджені проти китайської компанії Hebei Xinhai Chemical Group Co., яку називають "нафтопереробним заводом для чайників", а також трьох операторів портових терміналів у провінції Шаньдун.

Крім того, під санкції потрапили судна та їхні капітани, які, як вважається, є частиною іранського "тіньового флоту", що використовується для таємного продажу нафти в обхід міжнародних санкцій.

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"В рамках широкої та агресивної кампанії максимального тиску президента Трампа, Казначейство сьогодні націлилося на ще один нафтопереробний завод, який імпортував іранську нафту", - зазначається у заяві міністра фінансів Скотта Бессента.

У WT нагадали, що це вже третій захід проти китайського нафтопереробного заводу у провінції Шаньдун та перший проти портових операторів. У загальному під санкції потрапили сім китайських компаній та шість нафтових суден.

Відомо, що китайські компанії потрапили під обмеження за підтримку державної компанії National Iranian Oil Co., яка фінансує іранський Корпус вартових ісламської революції "Кодс", який було визнано у 2020 році організацією, що підтримує тероризм.

"Сполучені Штати, як і раніше, сповнені рішучості посилити тиск на всі елементи іранського ланцюга постачання нафти, щоб запобігти отриманню режимом доходів для продовження його дестабілізаційного порядку денного", - додав Бессент.

США та Китай - останні новини

Раніше у Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що готові до переговорів зі США щодо мит. У відомстві зазначили, що американські високопосадовці не один раз наголошували про готовність говорити з Пекіном про мита та закликали чиновників у Вашингтоні проявити "щирість" щодо Китаю.

Водночас у Китаї придумали, як обійти величезні мита Трампа за допомогою Індії. Відомо, що експортні товари з Індії обкладаються податком у розмірі 10%, через що китайським компаніям набагато вигідніше звертатися саме до індійських експортерів.

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