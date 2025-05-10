Росія не дотримується навіть проголошеного нею самою "парадного" припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій уздовж усієї лінії фронту.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність лідерів і посадовців низки держав на організованих Кремлем заходах у Москві 9 травня "не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв".

Як повідомили у МЗС, ними були запрошені низка акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у Москві: дипломатам був висловлений демарш.

Перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що в умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок.

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"Було наголошено на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній", - сказано у заяві.

Кислиця нагадав, що РФ продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів, на яку Україна пристала ще 11 березня. Він стверджує, що Росія не дотримується навіть проголошеного нею самою "парадного" припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій уздовж усієї лінії фронту. У МЗС додали:

"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України".

Парад у Москві на 9 травня

9 травня в Москві на Червоній площі пройшов військовий парад. На ньому були присутні не лише російський президент Володимир Путін, а й лідери майже 30 держав, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини та Сербії.

У марші також взяли участь військовослужбовці "дружніх армій" із 13 країн: спецназівці та десантники з Азербайджану, Білорусі, Казахстану та Таджикистану; почесна варта з Киргизстану, Туркменістану та Китаю; військова поліція з Єгипту; курсанти з В'єтнаму; військовослужбовці з Узбекистану, Лаосу, Монголії та М'янми. КНДР, бійці якої воювали у Курській області, не направила військових для участі у параді. Проте на трибунах були присутні північнокорейські офіцери.

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