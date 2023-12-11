Йому допомогли втекти з країни активісти.

У Вірменії російські військові затримали загарбника-дезертира, який втік з Російської Федерації. Про це повідомляє російський проект "Ідіть лісом".

Дмитра Сетракова мобілізували до армії РФ у вересні 2022 року. У квітні цього року він втік з частини і перебував у бігах. У жовтні окупант здався, після чого перебував у військовій частині корпусу військової поліції. Проект допоміг йому виїхати з Росії в Єреван, проте вже за тиждень його затримали в місті Гюмрі.

"Представилися військовою поліцією Вірменії, але на фото WhatsApp у людини, яка дзвонила дружині, на кепці буква Z. Нам повідомила про це його дружина. Йому дали зателефонувати їй по гучномовному зв'язку. Сказав, що два місяці буде у Вірменії, потім його передадуть в РФ. На зв'язок з тих пір не виходив", - йдеться в повідомленні.

Активісти зазначають, що наразі російський загарбник перебуває на російській військовій базі. "По суті російські військові викрали людину на території чужої держави", - додають вони.

Мобілізація в Росії:

Раніше російська "Медіазона" з'ясувала, що з початку мобілізації на території Російської Федерації не менше 4121 людей втекли з військових частин.

За даними військово-політичного експерта Олександра Мусієнка, Москва щомісяця поповнює ряди своєї армії 10-15 тисячами чоловік.

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