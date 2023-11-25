Крім цього, до судів також надійшло 317 справ про невиконання наказу і 96 справ про дезертирство.

Вивчивши інформацію з сайтів військових судів в РФ, журналісти виявили 4121 справу про самовільне залишення частини, заведену після початку мобілізації. По 3470 справах рішення вже винесені.

Як писати "Медіазона", з червня 2023 року військові суди виносять у таких справах по 100 вироків на тиждень. Пік припав на серпень - 457 вироків в цей місяць.

Крім цього, до судів також надійшло 317 справ про невиконання наказу і 96 справ про дезертирство. Найбільше справ припадає на Московську (309) і Ростовську (224) області. У Москві були порушені 123 справи, в Санкт-Петербурзі - 116.

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"Більшість справ про самовільне залишення частини закінчуються умовним терміном, причому для контрактників частка таких рішень становить 63%, а для мобілізованих вона трохи нижче - 56%. Умовний вирок дозволяє повернути військовослужбовця на фронт", - відмітиои журналісти.

Мобілізація в РФ-деталі

Мобілізація в Росії розпочалася 21 вересня 2022 року і, згідно із заявами російської влади, закінчилася на початку листопада. Але Володимир Путін не підписував указ про її завершення.

На сьогодні в Росії для продовження війни проти України щомісяця мобілізують понад 20 тисяч людей. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, зазначивши, що мобілізація строковиків планово триває, проте цього агресору явно мало.

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