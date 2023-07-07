Кількість відмов від участі у бойових діях зростає, констатує Генштаб.

В підрозділах ворога продовжують фіксувати масові відмови від участі у бойових діях. На Запоріжжі воювати відмовилися десятки російських військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі населеного пункту Розівка Запорізької області відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях близько 20 російських військових, вони заплатили за це.

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"Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду", – поінформували в Генштабі.

Дезертирство в армії РФ - що повідомлялося

Випадки дезертирства серед особового складу російських окупантів – не рідкість. Ще торік речник Генштабу ЗСУ Олексія Громова повідомляв, що в Луганській області щодня ловлять до 50 російських дезертирів.

Раніше було відомо про численні окремі випадки втеч російських окупантів. Зокрема, у квітні втекли півсотні військових у Старобільському районі Луганської області

У травні два десятки новоприбулих окупантів втекли на викраденому КамАЗі з населеного пункту Сватове, ще кілька десятків завербованих колишніх зеків втекли з Лисичанська.

На початку поточного місяця випадок масової втечі військових зафіксували у Запорізькій області. Близько 50 етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії не тільки відмовилися воювати, а й вивели з ладу озброєння.

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