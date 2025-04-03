Ймовірно, росіяни знають про плани США щодо ведення складних переговорів про припинення вогню в Україні.

Скандал зі зливом секретної інформації з чатів топпосадовців США у Signal обростає новими деталями. За даними ЗМІ, одному з таких чатів обговорювали війну в Україні. Росіяни могли отримати конфіденційну інформацію про це, припустив сенатор-демократ Адам Шифф в інтерв'ю Foreign Policy.

Він переконаний, що скандал з витоком даних, так званий Signalgate повинен розслідувати Конгрес, призначивши незалежного генерального інспектора. Ніхто з чиновників, які були учасниками чату, не повинен бути дотичним до ходу цього розслідування.

Водночас є безліч запитань без відповіді, і найважливіше з них – скільки інших чатів, подібних цьому, відбувалося в незахищеній комерційній програмі? Варто припустити, що до деяких із цих розмов могли отримати доступ зловмисники.

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Публічно було злито інформацію про удари США по Ємену. Ймовірно, було розкрито агентів у Ємені та інші джерела, що допомагали планувати операцію. Тож, усі майбутні операції США проти хуситів під загрозою.

"Але в більш широкому плані наші союзники повинні поглянути на це і знову подумати, що адміністрації Трампа не можна довіряти конфіденційні розвідувальні дані, оскільки вони будуть необачно поводитися з ними. Я також хвилююся, що навряд чи вони вперше створили такий чат Signal. І якщо деякі з публічних повідомлень правдиві, що в інших чатах Signal говорилося про війну в Україні, росіяни могли проникнути в ці телефони. Тоді росіяни знають, що ми думаємо, як ми сподіваємося домовитися про припинення вогню, який тиск ми готові чинити на Україну чи Росію, що є реальним, а що є балачками чи блефом. Отже, можливо, вони просто перешкоджали своїм зусиллям досягти припинення вогню в тому конфлікті", - сказав Шифф.

Сенатор Шифф роками був головою комітету з розвідки Палати представників. Він зазначив, що спілкувався з людьми, які мають зв’язок із розвідувальною спільнотою щодо цього витоку даних. Серед розвідників існує "велика занепокоєність щодо цілої низки речей". Зокрема, занепокоєння пов'язані з кадровими чистками. З розвідувальних служб намагаються звільнити людей, які не є повноцінними MAGA, тобто не є цілковитими прихильниками Трампа. Також люди йдуть за власним бажанням.

"Ви бачите потенційне спустошення розвідувальної спільноти, кар’єрних професіоналів, і ви можете просто побачити довготривалий вплив політизації розвідувальної спільноти. Ймовірно, ніколи не було більш складного часу для людей у ​​розвідувальній спільноті", - підсумував він.

Скандали навколо Волца і зливів секретної інформації

Команда Волца опинилася під пильною увагою після того, як він випадково включив журналіста до групового чату щодо військових ударів у Ємені. Це викликало політичний скандал і заклики до його звільнення.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що команда Майка Волца створила понад 20 групових чатів у Signal для кризових ситуацій по всьому світу, що свідчить про широке використання цього додатка адміністрацією Трампа для координації питань національної безпеки.

За даними чотирьох осіб, які були додані до цих чатів, їх використовували для обговорення питань, зокрема щодо України, Китаю, Гази, Африки та Європи.

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