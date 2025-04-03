Волц створив у Signal 20 чатів для кризових ситуацій, зокрема про Україну, - Politico

Месенджер Signal офіційно дозволений на урядових пристроях і використовувався як в адміністрації Байдена, так і Трампа.

Команда Майка Волца створила понад 20 групових чатів у Signal для кризових ситуацій по всьому світу, що свідчить про широке використання цього додатка адміністрацією Трампа для координації питань національної безпеки, пише Politico.

За даними чотирьох осіб, які були додані до цих чатів, їх використовували для обговорення питань, зокрема щодо України, Китаю, Гази, Африки та Європи. Двоє з них заявили, що особисто брали участь у щонайменше 20 таких групах або мають інформацію про їх існування. Усі чотири особи підтвердили, що в чатах обговорювали конфіденційну інформацію.

"Було звичайним явищем проводити чати на будь-яку тему національної безпеки", - зазначив один із учасників, додавши, що в обговореннях брали участь навіть члени Кабінету міністрів і високопосадовці.

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Експерти попереджають, що така практика може порушувати норми щодо захисту національної безпеки та закони про збереження урядових документів. Якщо повідомлення автоматично видаляються, це ускладнює контроль і збереження офіційної інформації.

Речник Ради нацбезпеки (NSC) Брайан Хьюз заявив, що Signal дозволений на урядових пристроях і використовується як в адміністрації Байдена, так і Трампа.

"Це один із схвалених методів спілкування, але не основний", - зазначив він, наголосивши на обов’язковості збереження повідомлень.

Він також спростував твердження про передачу секретних даних:

"Будь-які заяви про використання секретної інформації на 100 відсотків не відповідають дійсності".

Скандали навколо Волца і зливів секретної інформації

Команда Волца опинилася під пильною увагою після того, як він випадково включив журналіста до групового чату щодо військових ударів у Ємені. Це викликало політичний скандал і заклики до його звільнення.

Крім Signal, Волца та його співробітників також критикували за використання особистих облікових записів Gmail для урядових комунікацій. NSC підтвердив цей факт, але наполягав, що це відповідало вимогам щодо збереження документів, і що секретна інформація не передавалася незахищеними каналами.

Демократи з Комітету з нагляду Палати представників ініціювали розслідування, запросивши членів групового чату Signal на слухання в Конгрес. Представник Джеррі Конноллі заявив, що використання незахищених платформ "викликає глибоке занепокоєння" через ризик витоку секретних матеріалів.

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