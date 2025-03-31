Трамп дав Волцу ще один шанс.

Президент США Дональд Трамп вирішив поки що не звільняти свого радника з національної безпеки Майка Волца через скандал із чатом Signal, але Волц продовжує втрачати свої позиції, і його становище стає дедалі хиткішим, пише The Wall Street Journal, посилаючись на заяви американських чиновників.

Зазначається, що незважаючи на неодноразові повідомлення про підтримку з боку Трампа, Волц втратив вплив на президента і підтримку старших помічників у Білому домі.

Водночас, словами джерел, для Трампа найбільшою помилкою Волца було не започаткування чату Signal для координації ударів по хуситах у Ємені або навіть розміщення наданих Ізраїлем розвідданих у несекретній мережі, а наявність у телефоні номера головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Голдберга і ненавмисне додавання його в розмову.

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Трамп звинувачував Волца в першій великій кризі національної безпеки адміністрації та обговорював із віцепрезидентом Дж. Д. Венсом, главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс і начальником відділу кадрів Серхіо Гором питання його звільнення.

Однак у четвер Трамп повідомив Волтцу на особистій зустрічі, що той збереже свою роботу. За словами людей, близьких до Трампа, він не хотів, щоб ЗМІ і демократи так рано заявили про свої права під час його другого терміну. При цьому одне з джерел сказало, що якби новини про чат Signal вперше з'явилися в консервативному ЗМІ, такому як Breitbart, Волц би зник.

Водночас, пише WSJ, два американські чиновники розповіли, що Волц обговорював інші делікатні теми в Signal із членами кабінету міністрів, включно з окремими питаннями про те, як посередництвом у мирі між Росією та Україною, а також про військові операції. При цьому джерела не повідомили, чи була якась секретна інформація опублікована в цих чатах.

Як зазначають співрозмовники видання, ситуація з Волцом нагадує Трампу ситуацію зі звільненням Майка Флінна, відставного генерал-лейтенанта армії, який був його першим радником із національної безпеки, у перший термін. Флінн потрапив під тиск з боку ЗМІ та власної команди після того, як збрехав віцепрезиденту Майку Пенсу про свої контакти з Росією.

"Трамп пошкодував про це рішення і заприсягся ніколи його не повторювати", - пише WSJ, зазначаючи, однак, що гнів Трампа на Волца зберігається, навіть незважаючи на те, що міністр оборони Піт Хегсет і директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф також, мабуть, розміщували секретну інформацію в чаті Signal.

Скандал із секретним чатом керівників США в Signal

Як писав УНІАН, нещодавно у США розгорівся скандал, пов'язаний із випадковим додаванням журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга в секретний груповий чат у месенджері Signal. У цьому чаті високопоставлені чиновники адміністрації президента Дональда Трампа обговорювали деталі військових ударів по єменських повстанцях-хуситах, включно з типами озброєння, цілями і часом атак.

Міністр оборони Піт Гегсет заперечував, що в чаті обговорювали засекречені дані, стверджуючи, що критичні деталі, як-от імена і точні локації, опустили. Президент Трамп назвав інцидент "незначним збоєм" і висловив довіру до своїх радників, незважаючи на заклики до відставки деяких чиновників.

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