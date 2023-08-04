Кірбі зазначив, що цей факт свідчить про відчай російського диктатора Володимира Путіна.

Росія намагається розширити співпрацю з Корейською Народно-Демократичною Республікою та хоче придбати снаряди для використання у війні проти України. Про це свідчать розвіддані, отримані Сполученими Штатами.

"Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажі (Північною Кореєю – ред.) артилерійських снарядів Росії", – заявив під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ".

Він додав, що останній візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу до КНДР у Вашингтоні пов’язують саме з намаганням переконати Північну Корею продати Росії боєприпаси. Кірбі наголосив, що будь-які угоди між Москвою і Пхеньяном щодо поставок зброї порушують одразу декілька резолюцій Ради Безпеки ООН. Він додав, що Штати продовжать докладати зусиль, аби завадити будь-яким спробом Кремля придбати зброю для війни проти України в третіх країнах.

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Водночас Кірбі зазначив, що цей факт свідчить про відчай російського диктатора Володимира Путіна. Крім того, те, що Москві доводиться шукати зброю в таких країнах як КНДР чи Іран демонструє вплив західних санкцій на військову машину Кремля.

Співпраця Росії і КНДР

За час повномасштабної війни Росії проти України у ЗМІ неодноразово публікували матеріали щодо того, що Північна Корея надає РФ озброєння для використання у війні проти України. У Пхеньяні цю співпрацю заперечували, хоча дії Росії в Україні не засуджували.

У липні міністр оборони РФ Сергій Шойгу полетів до Північної Кореї. Його запросили на "святкування" 70-річчя закінчення Корейської війни, яке у КНДР відзначали з 25 по 27 липня. Під час цього візиту Москва розраховувала посилити звʼязки з Пхеньяном.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи цей візит, наголосив, що сам факт того, що Путін звертається до інших країн за підтримкою у його війні проти України, не є секретом. Він зазначив, що Північна Корея дійсно надає Кремлю підтримку, зокрема снаряди і ракети.

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