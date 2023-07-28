Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав КНДР, щоб просити допомоги на тлі труднощів зі зброєю на фронті.
"Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з (Північною Кореєю, - ред.)", - сказав координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує "Голос Америки".
У Білосу домі нагадали, що КНДР підтримує РФ у війні проти України - надає зброю. Зокрема, Північна Корея постачає піхотні ракети та снаряди.
"Ми пройшли довгий шлях з того часу, коли Північна Корея уникала демонструвати свій ядерний потенціал, коли туди приїжджали високопосадовці з Росії та Китаю. Особистий тур для Шойгу – і готовність Шойгу сфотографуватися з Кімом під час цього туру – є свідченням того, що Москва спокійно ставиться до ядерної модернізації Північної Кореї, що триває", - заявив Анкіт Панда з американського Фонду Карнегі за міжнародний світ.
Як пише ВВС, все це відбувається на тлі зростання геополітичної напруженості між США, КНДР і Росією у зв'язку з можливим постачанням зброї. Ще восени минулого року звучали версії про постачання артилерійських снарядів і ракет ближнього радіусу дії, хоча обидві країни це спростовують.
Росія просить у КНДР допомогу
Раніше повідомлялося, що делегація Міноборони РФ на чолі з міністром Сергієм Шойгу вирушила до Північної Кореї начебто на святкування корейського "Дня перемоги". Також з візитом під цим же формальним приводом в Пхеньяні опинилася і делегація Китаю.
На думку експертів, головною метою візиту є переговори про постачання боєприпасів для російської армії. Північна Корея має досить широку номенклатуру техніки і боєприпасів, що підходять російській армії.