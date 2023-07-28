Путін постійно звертається за допомогою та підтримкою до інших країн.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав КНДР, щоб просити допомоги на тлі труднощів зі зброєю на фронті.

"Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з (Північною Кореєю, - ред.)", - сказав координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує "Голос Америки".

У Білосу домі нагадали, що КНДР підтримує РФ у війні проти України - надає зброю. Зокрема, Північна Корея постачає піхотні ракети та снаряди.

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"Ми пройшли довгий шлях з того часу, коли Північна Корея уникала демонструвати свій ядерний потенціал, коли туди приїжджали високопосадовці з Росії та Китаю. Особистий тур для Шойгу – і готовність Шойгу сфотографуватися з Кімом під час цього туру – є свідченням того, що Москва спокійно ставиться до ядерної модернізації Північної Кореї, що триває", - заявив Анкіт Панда з американського Фонду Карнегі за міжнародний світ.

Як пише ВВС, все це відбувається на тлі зростання геополітичної напруженості між США, КНДР і Росією у зв'язку з можливим постачанням зброї. Ще восени минулого року звучали версії про постачання артилерійських снарядів і ракет ближнього радіусу дії, хоча обидві країни це спростовують.

Росія просить у КНДР допомогу

Раніше повідомлялося, що делегація Міноборони РФ на чолі з міністром Сергієм Шойгу вирушила до Північної Кореї начебто на святкування корейського "Дня перемоги". Також з візитом під цим же формальним приводом в Пхеньяні опинилася і делегація Китаю.

На думку експертів, головною метою візиту є переговори про постачання боєприпасів для російської армії. Північна Корея має досить широку номенклатуру техніки і боєприпасів, що підходять російській армії.

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