Війна в Україні утримує увагу Росії зараз, але Росія все одно готується до глобального протистояння.

Росія є головним джерелом небезпеки для європейського регіону, і зараз вона нарощує потенціал. Про це заявив командувач Багатонаціональним корпусом НАТО на Північному Сході Юрген-Йоахім фон Сандрарт в інтерв’ю виданню LRT.lt.

За його словами, попри зосередженість на спробах знищити Україну, Росія вже почала відновлювати свій військово-економічний потенціал, спрямований на протистояння з НАТО, перш за все в регіоні Балтійського моря.

"Але ми повинні бути дуже обережними, які висновки ми з цього робимо. (...) Вважати, що захиститися від Росії можна тільки закупівлею безпілотників і ППО, неправильно. Об’єднані наземні, морські, повітряні, кібернетичні засоби та можливості (...) все ще є ключовими для поля бою", – наголосив він.

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Фон Сандрарт зазначив, що найкращий спосіб захистити країни Балтії від російського вторгнення – це випереджати Росію в укріпленні військового потенціалу НАТО в регіоні. Лише так можна втримати агресора від спокуси напасти.

Протистояння Росії та НАТО

Як писав УНІАН, німецькі аналітики прогнозують повномасштабну війну між Росією та країнами НАТО у випадку, якщо Кремль не зазнає воєнної поразки в Україні. За прогнозом, через 6-10 років після того, як скінчиться активна фаза боїв в Україні, Росія відновить свій військовий потенціал та атакує країни Балтії або Молдову.

Очільник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера ще песимістичніший. Він вважає, що у країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії. Він назвав німецькі прогнози "занадто оптимістичними".

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