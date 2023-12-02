Він зазначив, що після закінчення цього терміну Росія може напасти на східний фланг НАТО.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера вважає, що у країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії.

Як пише NV, про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Nasz Dziennik, відповідаючи на питання, чи згоден він з твердженням Німецької ради з міжнародних відносин про те, що Росія може напасти на країни НАТО і вони мають від п'яти до дев'яти років на підготовку до цього.

Він, зокрема, зазначив, що цей аналіз збігається з американськими дослідженнями, проте часові рамки, які вказали німецькі аналітики, "занадто оптимістичні".

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"Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, трирічний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Це час, коли на східному фланзі повинен бути створений потенціал, який би був чітким сигналом для стримування від агресії", — заявив глава Бюро національної безпеки Польщі.

За його словами, російська військова промисловість працює в три зміни і може відбудувати свій потенціал в найближчі три роки.

Згідно з аналізом Німецької ради з міжнародних відносин, Росії знадобиться від 6 до 10 років після припинення війни в Україні, щоб перенаправити своє нинішнє виробництво на відновлення Збройних сил і відновити свою армію до рівня, коли вона зможе наважитися напасти на НАТО. Німецькі експерти вважають, що НАТО має досягти боєздатності протягом п'яти-дев'яти років, щоб бути здатним утримати Росію від війни.

Росія може напасти на НАТО-прогнози

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що в 2028 році Росія нападе на країни Балтії, якщо зараз дати їй паузу у війні. За його словами, за цей час агресор відновить свій наступальний потенціал. Він підкреслив, що Росія шукає можливості заморозити ситуацію і адаптуватися, робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі.

А президент Чехії Петро Павло заявив, що Росії на повне відновлення боєздатності після завершення війни в Україні знадобиться не менше 5-7 років.

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