За словами двох високопоставлених іранських джерел, Іран також наполягає на тому, щоб Росія здійснила поставку винищувачів Су-35 Flanker.

Росія почала постачання радарів і засобів ППО в Ісламську Республіку Іран на тлі напруженого протистояння Тегерана з Ізраїлем.

Як пише Forbes, цей крок потенційно може призвести до появи додаткових вразливостей і слабких місць у передових російських системах, тим паче, що Ізраїль уже продемонстрував свою здатність вражати російські системи ППО в Ірані.

Зазначається, що Іран зацікавлений у придбанні стратегічної зенітної ракетної системи великої дальності С-400 "Тріумф". У 2016 році Тегеран придбав у Москви сучасні системи С-300 ПМУ-2, а також експлуатує російські системи малої та середньої дальності "Бук" і "Тор".

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За словами двох високопоставлених іранських джерел, Іран також наполягає на тому, щоб Росія здійснила поставку винищувачів Су-35 Flanker, замовлених Тегераном 2021 року. Іран розраховує отримати щонайменше два десятки винищувачів. Попередні повідомлення про їхнє швидке постачання виявилися передчасними або відверто неправдивими.

"Будь-які майбутні або триваючі поставки передової російської військової техніки в Іран зараз можуть виявитися ризикованими для Москви. Іран присягнувся напасти на Ізраїль після того, як 31 липня в Тегерані було вбито політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Будь-яка іранська атака, найімовірніше, викличе відповідні дії Ізраїлю і, можливо, враження передової іранської військової техніки, включно із системами російського виробництва", - сказано у матеріалі.

Зазначається, що такий сценарій не просто гіпотетичний. Коли у квітні Іран обрушив на Ізраїль безпрецедентний шквал безпілотників і ракет, Ізраїль у відповідь знищив радар іранської ЗРС С-300ПМУ-2 в центральній частині Ісфахана.

Ізраїль готувався до нанесення ударів по С-300 понад десять років до удару по Ісфахану. У 2013 році його ВПС провели навчання проти грецьких С-300 ПМУ-1, що базуються на острові Крит, отримавши цінні відомості про їхні можливості та потенційні вразливості, які вони могли б одного разу використати проти сирійської або іранської системи.

Того ж року Ізраїль виступив проти постачання Росією С-300 у Дамаск, навіть натякнувши, що превентивно знищить будь-який сирійський С-300 до того, як він стане до ладу.

У 2018 році Росія все ж поставила С-300 до Сирії за інших обставин, але, що дуже важливо, так і не передала його сирійським військовим у повному обсязі. По суті, це означало, що Сирія не мала дозволу на використання стратегічної системи, яка залишалася під командуванням і контролем російських військових, - проти сотень ізраїльських авіаударів по країні. "Сирійський" С-300 відпрацював один раз у 2022 році і незабаром після цього безцеремонно вивезений з країни, що ясно показує, що Сирія ніколи не володіла ним і не контролювала його.

"Постачання сучасних озброєнь Ірану в розпал протистояння з Ізраїлем може призвести до настільки ж негативних для Росії результатів у разі значної ескалації. Путін, ймовірно, не хоче такого результату, хоча б частково тому, що це може перешкодити постачанню іранських безпілотників та іншого обладнання для його армії. Він закликав Тегеран уникати нападу на ізраїльське цивільне населення, безсумнівно, розуміючи, що це збільшить імовірність ескалації або навіть тотальної війни", - зазначають аналітики.

Хоча залишається незрозумілим, що саме Росія постачає нині. Навряд чи це те, що дозволить Ірану в короткі терміни істотно посилити свою оборону - наприклад, С-400 або ескадрилью Су-35. Проте, навіть якщо Росія поставляє передові компоненти для майбутніх або наявних іранських систем, Ізраїль все ще може прийняти рішення знищити їх, поки вони ще перебувають на зберіганні. Такий крок може одночасно завадити Ірану модернізувати свої збройні сили і продемонструвати, що Ізраїль рішуче проти того, щоб Москва постачала Тегерану передові озброєння.

"Усі ці фактори вказують, що Росія знову ризикує репутацією своєї вітчизняної збройової промисловості, яка і без того постраждала від України. У цьому випадку її готовність до цього може підкреслити, наскільки залежною від іранської доброї волі вона стала за останні два з половиною роки", - додали журналісти.

Росія дає зброю Ірану - що відомо

Іранські офіційні особи запросили військове обладнання, і Росія вже почала його постачання, заявила газета The New York Times. Газета посилається на двох анонімних іранських чиновників, один з яких є членом могутнього воєнізованого Корпусу вартових ісламської революції. У повідомленні не уточнюється, яке саме обладнання постачає Росія.

Російські офіційні особи продовжують координацію та військову співпрацю з Іраном. Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), однією з причин є занепокоєння щодо російських інтересів у регіоні, але справа не тільки в цьому.

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