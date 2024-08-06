В Ірані назвали РФ стратегічним партнером.

Іран в контексті ймовірної масштабної війни проти Ізраїля звернувся до Росії по допомогу. Він попросив надати сучасні системи протиповітряної оборони та радари.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на іранських чиновників, які знайомі з військових плануванням.

Як відомо, 5 серпня екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану, де з ним зустрілись новий президент країни Масуд Пезешкіан та командувач іранських збройних сил, бригадний генерал Мохаммад Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю.

Відео дня

Лідер Ірану заявив про рішучість поглибити відносини з РФ як зі своїм стратегічним партнером.

"Росія є однією з країн, які підтримали іранський народ у важкі часи", - заявив він.

Пазешкіан стверджує, що "злочинні дії" Ізраїлю у Секторі Газа та вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня "є наочними прикладами порушення всіх міжнародних законів і правил".

"Спільні позиції Ірану і Росії "у просуванні багатополярного світу, безумовно, призведуть до більшої глобальної безпеки і миру", - заявляє президент Ірану.

Шойгу зазначив, що Росія "готова до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань".

Загострення на Близькому Сході

Після вбивства в липні лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані Іран пообіцяв помститися Ізраїлю. 5 серпня у ЗМІ писали, що Іран попередив Ізраїль про своє рішення атакувати його територію

Нова атака Ірану по Ізраїлю може бути куди потужнішою, ніж попередня. Тегеран може використати понад тисячу повітряних цілей, вважає підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот.

Вчора ввечері Тегеран випустив попередження для цивільної авіації із закликом уникати іранського повітряного простору у найближчий час.

Вас також можуть зацікавити новини: